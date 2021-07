Garçon, la Note ! – Positink Villiers-Louis, 30 juillet 2021, Villiers-Louis.

Garçon, la Note ! – Positink 2021-07-30 – 2021-07-30

Villiers-Louis Yonne Villiers-Louis

EUR Ce qui relie les membres de ce groupe auxerrois, c’est une passion commune pour le reggae et le hip hop notamment. Portés par l’envie de partager leur musique, ils ont su capitaliser sur la diversité de leurs influences musicales telles que le blues, la soul et le funk pour construire un projet à l’esthétique unique et aux textes percutants.

Possibilité de manger sur place.

+33 3 86 88 22 13

dernière mise à jour : 2021-07-22 par