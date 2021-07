Étigny Étigny Étigny, Yonne Garçon, la Note ! – Pain D’Maïs Étigny Étigny Catégories d’évènement: Étigny

Yonne

Garçon, la Note ! – Pain D'Maïs 2021-07-12 20:30:00 – 2021-07-12 23:00:00

Étigny Yonne Étigny EUR Ce groupe de musique cajunzydeco de Louisiane est basé en Bourgogne depuis près de 15 ans. Son répertoire est composé de compositions personnelles et de reprises. C’est festif, familial et dansant ! Possibilité de manger sur place. +33 3 86 97 10 97 Ce groupe de musique cajunzydeco de Louisiane est basé en Bourgogne depuis près de 15 ans. Son répertoire est composé de compositions personnelles et de reprises. C’est festif, familial et dansant ! Possibilité de manger sur place. dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Étigny, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Étigny Adresse Ville Étigny lieuville 48.14099#3.29105