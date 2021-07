Collemiers Collemiers Collemiers, Yonne Garçon, la Note ! – Orphéon Collemiers Collemiers Catégories d’évènement: Collemiers

Yonne

Garçon, la Note ! – Orphéon Collemiers, 27 juillet 2021, Collemiers. Garçon, la Note ! – Orphéon 2021-07-27 20:30:00 – 2021-07-27 23:00:00

Collemiers Yonne Collemiers EUR Ce groupe déjà bien connu du public sénonais n’a qu’un seul objectif : vous faire danser et quoi de mieux que ces belles années 80/90 ! Possibilité de manger sur place. +33 3 86 65 93 77 Ce groupe déjà bien connu du public sénonais n’a qu’un seul objectif : vous faire danser et quoi de mieux que ces belles années 80/90 ! Possibilité de manger sur place. dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Collemiers, Yonne Autres Lieu Collemiers Adresse Ville Collemiers lieuville 48.1564#3.22988