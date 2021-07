Sens Sens Sens, Yonne Garçon, la Note ! – Mün Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Garçon, la Note ! – Mün Sens, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Sens. Garçon, la Note ! – Mün 2021-07-06 – 2021-07-06 Au Bon Sens 5 Place de la République

Sens Yonne EUR Ce groupe à la formation originale (deux violoncelles et deux voix) créé en 2018, sort son premier EP fin 2019, après plusieurs scènes, dont les premières parties de La Rue Kétanou. Des clapotis de bois aux archets qui mordent, les voix se rencontrent et explorent l’harmonie sur des textes originaux aux mélodies entêtantes… Possibilité de manger sur place. +33 3 58 15 66 78 Ce groupe à la formation originale (deux violoncelles et deux voix) créé en 2018, sort son premier EP fin 2019, après plusieurs scènes, dont les premières parties de La Rue Kétanou. Des clapotis de bois aux archets qui mordent, les voix se rencontrent et explorent l’harmonie sur des textes originaux aux mélodies entêtantes… Possibilité de manger sur place. dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Sens Adresse Au Bon Sens 5 Place de la République Ville Sens lieuville 48.198#3.28251