Garçon, la note : Magic Spoon (folk rock) au Petit Bistrot Montpont-en-Bresse, 8 juillet 2022, Montpont-en-Bresse.

Garçon, la note : Magic Spoon (folk rock) au Petit Bistrot

2022-07-08 – 2022-07-08

Montpont-en-Bresse

Saône-et-Loire

Garçon, la Note ! : « 1 soir, 1 concert, 1 terrasse », les mercredis et vendredis soirs de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse bourguignonne. Le Petit Bistrot : Magic Spoon est né de la rencontre de 5 musiciens aux influences variées : une section rythmique au groove rock et aux accents soul et funky, deux guitaristes-chanteurs largement influencés par les 60’s – 70’s (Bob Dylan, Crosby, Bowie…) et un claviériste qui apporte sa chaleur au son du célèbre « moog » analogique. De ces univers musicaux marqués est en train de naître un premier album. Une énergie solaire à découvrir en live.

+33 3 85 72 95 62

