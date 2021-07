Sens Sens Sens, Yonne Garçon, la Note ! – Luna Silva & The Wonders Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Garçon, la Note ! – Luna Silva & The Wonders Sens, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Sens. Garçon, la Note ! – Luna Silva & The Wonders 2021-07-20 20:30:00 – 2021-07-20 23:00:00 Brasserie du Moulin 150 Avenue de Sénigallia

Sens Yonne EUR Façonnée par ses nombreux voyages et par l’univers circassien dans lequel elle a grandi, Luna Silva mêle sa voix rayonnante et colorée au son de la contrebasse, de la guitare, des percussions et de son ukulélé. Possibilité de manger sur place. +33 3 86 64 30 30 Façonnée par ses nombreux voyages et par l’univers circassien dans lequel elle a grandi, Luna Silva mêle sa voix rayonnante et colorée au son de la contrebasse, de la guitare, des percussions et de son ukulélé. Possibilité de manger sur place. dernière mise à jour : 2021-07-04 par

