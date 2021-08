Garçon, la Note ! – Louis Mezzasoma Villeneuve-sur-Yonne, 20 août 2021, Villeneuve-sur-Yonne.

Garçon, la Note ! – Louis Mezzasoma 2021-08-20 20:30:00 – 2021-09-22 23:00:00 Ponte Vecchio 2 Rue Joubert

Villeneuve-sur-Yonne Yonne

EUR Artisan du blues, Louis aime les sons naturels, la vibration des cordes, le grincement et l’expression du bottleneck en verre sur le Dobro… D’une voix tantôt douce et chaleureuse, tantôt éraillée, il nous raconte son histoire et nous plonge ainsi dans un univers à part entière, cheminant d’un blues roots et primitif à des riffs rock sales et ravageurs !

Buvette et restauration sur place.

Il est recommandé de réserver pour manger sur place.

+33 3 86 83 28 90

