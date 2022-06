Garçon, la Note ! – Kalo Balval Villiers-Louis, 12 août 2022, Villiers-Louis.

Garçon, la Note ! – Kalo Balval

Place de la Mairie Place de la mairie Villiers-Louis Yonne Place de la mairie Place de la Mairie

2022-08-12 – 2022-08-12

Place de la mairie Place de la Mairie

Villiers-Louis

Yonne

Villiers-Louis

Dans une ambiance festive avec un soupçon de nostalgie, KALO BALVAL présente des musiques et des chants de rue et de fête inspirées des Balkans et de l’Europe de l’Est.

Fortement inspirés des cultures des peuples du voyage, le répertoire est constitué de compositions personnelles ainsi que de danses populaires et chansons traditionnelles tirées du répertoire tsigane, klezmer (musique juive) ou des cultures balkaniques et méditerranéennes…

Possibilité de dîner sur place.

+33 3 86 88 22 13

Dans une ambiance festive avec un soupçon de nostalgie, KALO BALVAL présente des musiques et des chants de rue et de fête inspirées des Balkans et de l’Europe de l’Est.

Fortement inspirés des cultures des peuples du voyage, le répertoire est constitué de compositions personnelles ainsi que de danses populaires et chansons traditionnelles tirées du répertoire tsigane, klezmer (musique juive) ou des cultures balkaniques et méditerranéennes…

Possibilité de dîner sur place.

Place de la mairie Place de la Mairie Villiers-Louis

dernière mise à jour : 2022-06-23 par