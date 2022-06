Garçon, la note : jérémy dutheil et solal poux (jazz manouche) à la rimini Romenay, 10 août 2022, Romenay.

1, place occidentale Pizzeria la rimini Romenay Saône-et-Loire Pizzeria la rimini 1, place occidentale

2022-08-10 – 2022-08-10

Saône-et-Loire

EUR Garçon, la Note ! : « 1 soir, 1 concert, 1 terrasse », les mercredis et vendredis soirs de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse bourguignonne. Autour du jazz manouche, ce duo propose un combo original : accordéon et guitare. Une forme musicale dépouillée qui offre une énergie brute, sans superflu. Au détour de leurs compositions, le duo fait la part belle à Django Reinhardt et au guitariste Patrick Saussois, mais s’octroie également quelques incursions dans d’autres univers (chanson française, jazz).

