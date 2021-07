Garçon, la Note ! – Doppler Effect Passy, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Passy.

Garçon, la Note ! – Doppler Effect 2021-07-08 – 2021-07-08 Chez Joëlle 5 Grande Rue

Passy Yonne

EUR Ce duo constitué de Vince au chant et à la guitare et de David à la batterie et aux choeurs, puise son répertoire dans la pop des années 90 à nos jours.

Possibilité de manger sur place.

+33 3 86 83 81 82

