Garçon, la note : dirty oil & poppy (rock'n roll) au chapon bressan Branges, 15 juillet 2022

2022-07-15 – 2022-07-15

EUR Garçon, la Note ! : « 1 soir, 1 concert, 1 terrasse », les mercredis et vendredis soirs de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse bourguignonne. Avec leurs mélodies dignes des pionniers du rock’n’roll et leur touche de modernité, les Dirty Oil & Poppy vous décoiffent à vous faire regretter l’odeur de la gomina et les robes à pois ! Rebelle dans l’âme ? En manque de swing ? Les Dirty Oil & Poppy sont là pour toi !

