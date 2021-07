Paron Paron Paron, Yonne Garçon, la Note ! – Dioulafondo Paron Paron Catégories d’évènement: Paron

Garçon, la Note ! – Dioulafondo Paron, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Paron. Garçon, la Note ! – Dioulafondo 2021-07-09 – 2021-07-09 Complexe Roger Treillé Avenue du Stade

Ce groupe rassemble 8 musiciens, tous unis par un amour sincère pour l'Afrique de l'Ouest. Venus d'horizons divers (rock, chanson, blues, jazz, traditionnel), ils fusionnent toutes ces influences dans le cadre des musiques burkinabé et malienne des années 70 à aujourd'hui. Possibilité de manger sur place.

+33 3 86 83 93 93

Détails Catégories d’évènement: Paron, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Paron Adresse Complexe Roger Treillé Avenue du Stade Ville Paron lieuville 48.18744#3.25379