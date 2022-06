Garçon, la note : copycat (duo pop rock acoustique) au doubs rivage Charette-Varennes, 24 août 2022, Charette-Varennes.

Garçon, la note : copycat (duo pop rock acoustique) au doubs rivage

8, rue de la Chapelle Doubs rivage Charette-Varennes Saône-et-Loire

2022-08-24 – 2022-08-24

Doubs rivage 8, rue de la Chapelle

Charette-Varennes

Saône-et-Loire

Charette-Varennes

EUR Garçon, la Note ! : « 1 soir, 1 concert, 1 terrasse », les mercredis et vendredis soirs de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse bourguignonne. Copycat, c’est l’alliance de deux cousines musiciennes qui chantent et tiennent basse et guitare dans leurs groupes respectifs : Plastic Age pour l’ainée et Daisy Dolls pour la benjamine. Les voix se mélangent et s’entremêlent avec un naturel évident, parfaitement distinctes mais très complémentaires, l’une apportant la touche de douceur qui mettra en valeur l’énergie de l’autre et vice-versa.

Doubs rivage 8, rue de la Chapelle Charette-Varennes

