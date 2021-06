Garçon, la note : concerts Montagny-près-Louhans, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Montagny-près-Louhans.

Garçon, la note : concerts 2021-07-11 – 2021-07-11 Le rustique 30, rue de l’église

Montagny-près-Louhans Saône-et-Loire Montagny-près-Louhans

Garçon, la Note ! : « 1 soir, 1 concert, 1 terrasse », les mercredis et dimanches soirs de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse bourguignonne. Le groupe Aron C’ (Variété Française).Fort de son nouvel album « L’art et la manière », Aron’C aiguise ses coups de coeur dans la gueule sur les routes de France. Frais et dispo, de l’énergie à revendre, le spectacle se doit d’être spectaculaire et chanter, un jeu d’enfants. Sur scène, c’est l’exubérance. Avec deux hommes-orchestres.

info@bresse-bourguignonne.com +33 3 85 75 05 02 https://www.bresse-bourguignonne.com/

