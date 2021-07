Sens Sens Sens, Yonne Garçon, la Note ! – Choeur d’Eden Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Garçon, la Note ! – Choeur d’Eden Sens, 29 juillet 2021, Sens. Garçon, la Note ! – Choeur d’Eden 2021-07-29 20:30:00 – 2021-07-29 23:00:00 Monette 75 Grande Rue

Sens Yonne EUR Laissez ce trio vous envelopper, vous emmener dans son univers soul, rock et pop. Une basse, une guitare, un piano-voix, des reprises et des compositions : tout ce qu’il faut pour vous réchauffer le coeur ! Possibilité de manger sur place. +33 3 86 88 43 51 Laissez ce trio vous envelopper, vous emmener dans son univers soul, rock et pop. Une basse, une guitare, un piano-voix, des reprises et des compositions : tout ce qu’il faut pour vous réchauffer le coeur ! Possibilité de manger sur place. dernière mise à jour : 2021-07-22 par

