Garçon, la Note ! – Bab El West Dixmont, 6 août 2021, Dixmont.

Garçon, la Note ! – Bab El West 2021-08-06 20:30:00 – 2021-08-06 23:00:00 Rue de la Porte du Bois City Stade

Dixmont Yonne Dixmont

EUR À la croisée des chemins, entre folk maghrébin, soul et musique afro, les contours du groupe Bab El West (« la Porte de l’Ouest ») se dessinent en 2012, lorsque le trio de départ se rapproche d’un guitariste et d’un musicien virtuose du qânun, ancêtre oriental de la harpe. Sonorités traditionnelles et actuelles seront au rendez-vous, pour votre plus grand plaisir !

Possibilité de manger sur place.

+33 3 86 96 02 13

