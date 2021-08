Garçon, la Note ! – Alfred Massaï Sens, 24 août 2021, Sens.

Garçon, la Note ! – Alfred Massaï 2021-08-24 – 2021-08-24 Brasserie Le Plat d’Etain 19 Rue du Plat d’Étain

Sens Yonne

EUR Alfred Massai manie une écriture poétique et intime, qui traverse comme un fil des univers musicaux métissés avec audace et inspiration. Sur scène, guitare, violoncelle, basse, mandoline, banjo, clavier, orgues, batteries… Voilà de quoi vous surprendre et vous faire danser.

Buvette et restauration sur place.

Il est recommandé de réserver pour manger sur place.

+33 3 86 64 34 16

