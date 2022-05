Garçon La Note ! 2022 – Scène des Quais Vermenton Vermenton, 11 juillet 2022, Vermenton.

Garçon La Note ! 2022 – Scène des Quais Vermenton Vermenton

2022-07-11 21:00:00 – 2022-07-11 23:30:00

Vermenton Yonne Vermenton

EUR En appelant leur duo HiMa, de l’Arménien “ici-maintenant”, David Aubaile et Julien Tekeyan s’imposent la vitalité d’un sur-le-champ permanent et nous livrent une expression musicale organique, faite de risque et d’engagement.

Vermenton

