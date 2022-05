Garçon La Note ! 2022 – Scène des Quais Mailly-la-Ville Mailly-la-Ville, 12 juillet 2022, Mailly-la-Ville.

Garçon La Note ! 2022 – Scène des Quais Mailly-la-Ville Mailly-la-Ville

2022-07-12 21:00:00 – 2022-07-12 23:30:00

Mailly-la-Ville Yonne Mailly-la-Ville

EUR Swing Me Tight, c’est le grand écart improbable. entre Marin Marais, Django Reinhardt et Britney Spears. C’est le mariage. barocambolesque de la viole de gambe et de la guitare manouche, au service d’une voix féminine subtile et émouvante.

+33 3 86 42 80 80 https://garcon-la-note.com/

Mailly-la-Ville

