Garçon La Note ! 2022 – Le Chablis Bar Chablis, 21 juillet 2022

Garçon La Note ! 2022 – Le Chablis Bar Chablis Bar 2 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Chablis

2022-07-21 21:00:00 – 2022-07-21 23:30:00

Chablis Yonne

EUR Beltour arpente les chemins tortueux d’un rock lancinant, en français dans le texte. La subtile musicalité de Lucie Mena et Michael Sacchetti a déjà conquis bon nombre d’artistes hors pair comme Pascal Humbert ex Détroit – 16Horsepower. Entre poésie captivante et énergie viscérale, Belfour exalte les sens et va droit aux tripes. Leurs chansons sont autant d’histoires racontées avec ferveur, émotion et sensibilité.

Chablis Bar 2 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Chablis

