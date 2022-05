Garçon La Note ! 2022 – La Chablisienne Chablis, 29 juillet 2022, Chablis.

Garçon La Note ! 2022 – La Chablisienne La Chablisienne 2 place Charles de Gaulle Chablis

2022-07-29 21:00:00 – 2022-07-29 23:30:00 La Chablisienne 2 place Charles de Gaulle

Chablis Yonne

EUR À grand renfort de boucles hypnotiques et autres sons de l’espace, Jooq construit sa musique singulière à la frontière entre rock électrique et patterns. électroniques. Fort de ses influences, le trio nous sert un florilège de compositions originales qui oscillent entre atmosphère éthérée et groove exalté. Bouclez vos ceintures, ouvrez les oreilles et laissez vous guider par Jooq !

À grand renfort de boucles hypnotiques et autres sons de l’espace, Jooq construit sa musique singulière à la frontière entre rock électrique et patterns. électroniques. Fort de ses influences, le trio nous sert un florilège de compositions originales qui oscillent entre atmosphère éthérée et groove exalté. Bouclez vos ceintures, ouvrez les oreilles et laissez vous guider par Jooq !

La Chablisienne 2 place Charles de Gaulle Chablis

dernière mise à jour : 2022-04-27 par