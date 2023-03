Garçon Facile + 1ère partie Kateb La Dame de Canton Paris Catégories d’Évènement: île de France

Garçon Facile + 1ère partie Kateb La Dame de Canton, 24 mars 2023, Paris. Le vendredi 24 mars 2023

de 20h30 à 23h00

. payant Sur place : 12 EUR Prévente : 10 EUR

« Nourri d’influences RNB 90’s, de textes décalés et de mélodies pop soignées, Garçon Facile débarque avec un univers groovy calibré pour la scène. » GARÇON FACILE Artiste éclectique et musicien reconnu, Manu Dyens est batteur pour Orelsan et Oxmo Puccino. Il a également collaboré avec de nombreux artistes tels que Clara Luciani, Gims, Nekfeu, Disiz ou encore Sly Johnson. KATEB « » Porté par une envie irrépressible de chanter, son flow et sa voix envoûtante colorée de Soul oscillent tour à tour entre Reggae, Dancehall et Hip-Hop. « La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Paris

