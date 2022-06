« garçon ! » duo pour une danseuse et sa marionnette – noëlle quillet Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains Catégories d’évènement: 26570

Montbrun-les-Bains

« garçon ! » duo pour une danseuse et sa marionnette – noëlle quillet Montbrun-les-Bains, 26 juin 2022, Montbrun-les-Bains. « garçon ! » duo pour une danseuse et sa marionnette – noëlle quillet Montbrun-les-Bains

2022-06-26 – 2022-06-26

Montbrun-les-Bains 26570 Le corps de la danseuse fusionne avec celui de la marionnette, qui devient alors humaine noonsiprod@gmail.com +33 6 30 21 13 84 http://noonsiprod.fr/ Montbrun-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: 26570, Montbrun-les-Bains Autres Lieu Montbrun-les-Bains Adresse Ville Montbrun-les-Bains lieuville Montbrun-les-Bains Departement 26570

Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains 26570 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbrun-les-bains/

« garçon ! » duo pour une danseuse et sa marionnette – noëlle quillet Montbrun-les-Bains 2022-06-26 was last modified: by « garçon ! » duo pour une danseuse et sa marionnette – noëlle quillet Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains 26 juin 2022 26570 Montbrun-les-Bains

Montbrun-les-Bains 26570