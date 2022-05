GARCON DE TROTTOIR + ORPHEL Halle Verriere, 10 juin 2022, Meisenthal.

Halle Verriere, le vendredi 10 juin à 20:00

Les Garçons fêtent cette année les quinze ans d’existence d’un groupe hors-normes, institution de la chanson française dans le Grand Est, qui a compté dans ses rangs bon nombre d’auteurs/compositeurs de talent, et délivré d’innombrables concerts. « On change de line-up, on change d’instruments, on change de style, mais l’esprit du groupe reste le même : une bande de potes bons-vivants qui se marrent et qui envoient le boulet sur scène », nous raconte Jean-René Mourot, le plus ancien membre de la formation. « Ce groupe a toujours été pour nous un véhicule artistique, on a toujours laissé libre cours à nos envies, sans frontière de style », ajoute Marc-Antoine Schmitt, bassiste du groupe. La Halle Verrière a le plaisir de partager avec vous ce concert le vendredi 10 Juin, ouverture des portes à 20h. Tous les billets achetés pour la date initiale du 29 janvier restent valables. Pour celles et ceux qui ne seraient plus disponibles, les remboursements sont ouverts dans votre point de vente. mise à disposition et vente de casque antibruit poru enfant sur place.

Prévente : 10€ Soir : 13€ Tarifs réduits (étudiants, -20 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA) : 7€ Détenteur de la carte fidélité, -14 ans accompagnés d’un adulte payant : Gratuit

Halle Verriere site verrier 57960 Meisenthal Meisenthal Moselle



