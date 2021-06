Paris La Boule Noire Paris Garçon de Plage ~ RELEASE PARTY ~ + Côme Ranjard La Boule Noire Paris Catégorie d’évènement: Paris

Garçon de Plage ~ RELEASE PARTY ~ + Côme Ranjard La Boule Noire, 30 juin 2021-30 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 30 juin 2021

de 19h30 à 22h

payant

GARÇON DE PLAGE vient fêter la sortie de son deuxième album le 30 juin sur la mythique scène la Boule Noire ! GARÇON DE PLAGE vient fêter la sortie de son deuxième album le 30 juin sur la mythique scène la Boule Noire ! Des invités, du groove, de la poésie, des cocktails, des surprises, embarquez pour la croisière et venez célébrer l’été naissant ! Première partie : CÔME RANJARD Concerts -> Pop / Variété La Boule Noire 120 Blvd de Rochechouart Paris 75018

2, 12 : Pigalle (186m) 12 : Abbesses (257m)

Contact : http://www.laboule-noire.fr/fr/programmation/296 Concerts -> Pop / Variété

La boule noire

