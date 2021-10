Garçon de Plage • Dégage • Tunnel / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC, 25 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 25 octobre 2021

de 19h à 23h30

gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris !

GARÇON DE PLAGE

Garçon de Plage est le projet porté par Greg Bette, auteur-compositeur-interprète, multi-instrumentiste et producteur parisien. Baignant aussi bien dans la saudade infinie des chanteurs cariocas, le chaleur des sons des années soixante-dix, l’humour grinçant propre à ce début de siècle et la furie d’un monde qui va trop vite, Garçon de Plage nous fait entendre une musique colorée, contemplative, sautillante, parfois furieuse mais toujours pop. Ses textes offrent une vision humoristique, caustique et poétique sur notre monde.

DÉGAGE

Biberonnés à ce qu’il y a de meilleur en Océanie, le groupe Dégage né la nuit du 17 mars 2017, veille de leurs premier concert. Ils propose une musique vaste et passionné lançant un appel à dégager, hors les murs, hors de soit, comme une vibration fiévreuse et intense. Rares d’avoir préféré le français à l’anglais, le groupe pop dans un rock psyché, inouïs du printemps de Bourges 2019 s’apprête à sortir son premier Ep. DEGAGE, le produit enthousiasmant des amitiés fortes, soudées, attachantes de quatre musiciens compositeurs inspirés, qui, à travers leur travail, leurs rires et leurs voyages émotionnels, « Dégage » de l’énergie, de la poésie, de la rêverie et de la tendresse aussi.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1, 5, 8 : Bastille (282m) 8 : Ledru-Rollin (466m)



Contact :SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr https://fb.me/e/2wSGDJL7n

