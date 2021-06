Beaugency Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, Loiret GARCON CHIFFON Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

GARCON CHIFFON

du vendredi 11 juin au samedi 12 juin

Cinéma Le Dunois Beaugency

**Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020** Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière de comédien. Sa vie sentimentale est mise à mal par ses crises de jalousie à répétition et son couple bat de l’aile. Il décide alors de quitter Paris et de se rendre sur sa terre d’origine, le Limousin, où il va tenter de se réparer auprès de sa mère… [VOIR LA BANDE ANNONCE](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19589541&cfilm=277935.html)

Tarifs habituels

De Nicolas Maury – Avec Nicolas Maury, Nathalie Baye, Arnaud Valois – Comédie, Drame – Mai 2021 – 1h50 Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency

2021-06-11T16:00:00 2021-06-11T17:50:00;2021-06-12T17:00:00 2021-06-12T18:50:00

