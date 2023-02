GARCIMORE EST MORT THEATRE D’ARLES, 8 février 2023, ARLES.

GARCIMORE EST MORT THEATRE D’ARLES. Un spectacle à la date du 2023-02-08 à 20:00 (2023-02-08 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

S’émancipant de toutes conventions, Gaël Santisteva signe avec Garcimore est mort une pièce hybride volontairement décalée qui détourne le langage du cirque pour questionner les codes du divertissement. S’il n’est que fugacement question du magicien disparu dans les années 80, l’illusion, elle, s’invite sur le plateau pour célébrer la décroissance en opposition au monde capitaliste, ultra-rapide et sur-informé. Avec son trio loufoque Gaël Santisteva signe une « fiction ambiguë » où les artifices tantôt épousent le réel, tantôt l’escamotent, où la spontanéité s’immisce dans la précision de l’écriture pour nous faire toucher du doigt l’inachèvement. Perruques et paillettes, skate et charentaises, rideau automatisé et claquettes, chansons et prouesses, hypnose et confidences : Garcimore est mort est un cabaret pop questionnant le pouvoir des croyances et de la manipulation.Création et interprétation : Ondine Cloez, Jani Nuutinen, Gaël Santisteva + 1 invité.e surprise en alternance : Sophia Rodriguez, Micha Goldberg Jani Nuutinen, Ondine Cloez Jani Nuutinen, Ondine Cloez

THEATRE D’ARLES ARLES Boulevard Georges Clémenceau Bouches-du-Rhone

Création et interprétation : Ondine Cloez, Jani Nuutinen, Gaël Santisteva + 1 invité.e surprise en alternance : Sophia Rodriguez, Micha Goldberg

