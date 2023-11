Le Petit Monde de Lily fête Noël Garbay Fargues, 3 décembre 2023, Fargues.

Fargues,Gironde

Le Petit Monde de Lily fête Noël et vous propose plusieurs animations :

– de 9h à 17h : bourse aux jouets

– de 10h à 17h : stand photo des « Réceptions de Julia »

– de 14h30 à 15h : rencontre avec Olaf

– de 15h à 15h45 : animation musicale

– 15h45 : arrivée du Père Noël.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. EUR.

Garbay

Fargues 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Le Petit Monde de Lily celebrates Christmas with several events:

– 9am to 5pm: toy fair

– 10 a.m. to 5 p.m.: « Julia’s Receptions » photo stand

– 2.30pm to 3pm: meet Olaf

– 3pm to 3:45pm: musical entertainment

– 3.45pm: arrival of Santa Claus

Le Petit Monde de Lily celebra la Navidad con diversos actos:

– de 9:00 a 17:00: feria del juguete

– de 10.00 a 17.00 h: stand fotográfico « Las recepciones de Julia

– de 14.30 a 15.00 h: encuentro con Olaf

– de 15.00 a 15.45 h: animación musical

– 15.45 h: llegada de Papá Noel

Le Petit Monde de Lily feiert Weihnachten und bietet Ihnen mehrere Veranstaltungen an:

– von 9h bis 17h: Spielzeugbörse

– von 10 bis 17 Uhr: Fotostand von « Julias Empfänge »

– von 14:30 bis 15:00 Uhr: Treffen mit Olaf

– von 15:00 bis 15:45 Uhr: musikalische Unterhaltung

– 15.45 Uhr: Ankunft des Weihnachtsmanns

