Garaziko ikastolareko besta : fête de l’ikastola de Garazi : les 50 ans Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port Catégories d’évènement: 64220

Saint-Jean-Pied-de-Port

Garaziko ikastolareko besta : fête de l’ikastola de Garazi : les 50 ans Saint-Jean-Pied-de-Port, 25 juin 2022, Saint-Jean-Pied-de-Port. Garaziko ikastolareko besta : fête de l’ikastola de Garazi : les 50 ans Saint-Jean-Pied-de-Port

2022-06-25 – 2022-06-25

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Soka dantza (danses basques) dans les rues de Saint-Jean-Pied-de-Port. Repas et concerts à l’Ikastola de Garazi. Soka dantza (danses basques) dans les rues de Saint-Jean-Pied-de-Port. Repas et concerts à l’Ikastola de Garazi. Soka dantza (danses basques) dans les rues de Saint-Jean-Pied-de-Port. Repas et concerts à l’Ikastola de Garazi. Garaziko ikastola

Saint-Jean-Pied-de-Port

dernière mise à jour : 2022-05-28 par

Détails Catégories d’évènement: 64220, Saint-Jean-Pied-de-Port Other Lieu Saint-Jean-Pied-de-Port Adresse Ville Saint-Jean-Pied-de-Port lieuville Saint-Jean-Pied-de-Port Departement 64220

Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-pied-de-port/

Garaziko ikastolareko besta : fête de l’ikastola de Garazi : les 50 ans Saint-Jean-Pied-de-Port 2022-06-25 was last modified: by Garaziko ikastolareko besta : fête de l’ikastola de Garazi : les 50 ans Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port 25 juin 2022 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220