Garazi en rose Saint-Jean-Pied-de-Port, 10 octobre 2021, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Garazi en rose 2021-10-10 – 2021-10-10

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Course en faveur de la lutte contre le cancer du sein. La Ttuku-ttuku est un parcours adapté aux marcheuses et aux coureuses qui veulent se faire plaisir. Ici pas de chronomètre. Vous venez pour la cause, pour vous faire du bien en marchant ou en courant et vous serez encouragées tout autant. La Ttuku-ttuku est ouverte à toutes les filles à partir de 14 ans. Distance: 7km, parcours sécurisé, accessible à toutes (possibilité de raccourci pour un parcours de 2,6 ou 5km). Cette année, nous vous proposons un nouveau parcours!

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans (2ème dose de vaccin depuis 7 jours ou test PCR négatif de moins de 48h ou test antigénique négatif de moins de 48h ou test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

dernière mise à jour : 2021-09-15 par