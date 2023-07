Les jeudis de l’été : Concert : Barn-Home(Garavet) Garavet Allassac Catégories d’Évènement: Allassac

Corrèze Les jeudis de l’été : Concert : Barn-Home(Garavet) Garavet Allassac, 3 août 2023, Allassac. Allassac,Corrèze 4 musiciens passionnés : reprises variées pop rock. Rolling Stones, AC/DC, Noir désir, Téléphone, Dire Straits….

Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Deep Funk & Soul. Un groupe de musiciens surdoués prêts à vous entraîner dans la fête ! 4 músicos apasionados: una variedad de versiones de pop rock. Rolling Stones, AC/DC, Noir désir, Téléphone, Dire Straits? 4 leidenschaftliche Musiker: abwechslungsreiche Pop-Rock-Covers. Rolling Stones, AC/DC, Noir désir, Téléphone, Dire Straits?

