2022-05-08 11:00:00 – 2022-05-08 21:00:00

La Ville-ès-Nonais Ille-et-Vilaine La Ville-ès-Nonais Fête annuelle de l’association “La Dorinaisienne” : balades en doris – petit bateau autrefois utilisé pour la pêche à la morue –

Animations diverses : chants de marins, démonstration de sauvetage par des chiens Terre-Neuve, courses de godilles, matelotage, expositions… Petite restauration sur place +33 6 61 20 58 89 Fête annuelle de l’association “La Dorinaisienne” : balades en doris – petit bateau autrefois utilisé pour la pêche à la morue –

