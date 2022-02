Garantir la survie magique Aix-en-Provence, 26 mars 2022, Aix-en-Provence.

Garantir la survie magique École supérieure d’art d’Aix-en-Provence Félix Ciccolini / Centre ville 57 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence

2022-03-26 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-26 23:59:00 23:59:00 École supérieure d’art d’Aix-en-Provence Félix Ciccolini / Centre ville 57 Rue Emile Tavan

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Pour cette première édition, Voyons Voir avait envie d’embrassades et de grandes retrouvailles joyeuses ! Vous retrouvez donc Julien Bourgain* qui convie dans sa pratique artistique ami.es et faiseur.euses d’œuvres communes. Iel s’acoquine à d’autres pour s’adonner à des performances où la vitalité, l’énergie et l’émulation du groupe amènent chacun.es à vivre l’expérience du collectif et de la tribu.



Pour le grand soir du 26 mars, l’envie nous a pris de teinter cette de 5e saison, de la joie que le collectif transcende à travers les propositions performatives et vidéos curatées par Julien mais également François Lejault artiste et enseignant à l’école d’art d’Aix. Ces propositions jalonnent le parcours du centre ville, pour vous emmener jusqu’à l’école des Beaux Arts, où Julien vous invitera à entrer dans la danse… “Trois nouvelles figures mythologiques traversent la Provence sur fond de musique gabber. Inspirées des jeux de la fête-Dieu et du culte des têtes coupées des Salyens, iels entrent dans les villes et villages pour répandre les énergies magiques des free parties. Les communautés secrètes de la teuf sont nombreuses et sont invoquées lors de l’arrivée de ces trois grosses têtes”. Julien Bourgain

Parcours Julien Bourgain : Performances et vidéo dans les rues d’Aix-en-Provence. Vidéo curaté par Julien Bourgain et François Lejault performances : Performeurses : Corinne 2 la compta, Gaëtan Dubroca, Théo Lagliss

Musique : Dasha et Sasha Masques : Sar

residence@voyonsvoir.org +33 6 64 74 48 24

