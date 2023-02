GARANCE ET SES AMIS DU QUEBEC MANUFACTURE CHANSON, 15 mars 2023, PARIS.

GARANCE ET SES AMIS DU QUEBEC MANUFACTURE CHANSON. Un spectacle à la date du 2023-03-15 à 20:30 (2023-03-15 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

ACP LA MANUFACTURE CHANSON, LIC. 1-1062848, PRÉSENTE Garance invite ses amis québécois Éric Charland et Alphonse Bisaillon « L’été dernier j’ai rencontré le Québec. J’en avais rêvé et le rêve fut fou. Petite Vallée, le soleil couchant, la surprise au tournant. Dix jours d’ateliers et de concerts avec sept autres artistes, Québécois et Français, et la magie opéra. Éric Charland et Alphonse Bisaillon font partie des sept Québécois dont je suis tombée en amour au mois d’août, et j’ai la joie de les inviter à partager cette scène parisienne pour un concert tout spécial et qui n’aura lieu qu’une fois. » Garance Garance

MANUFACTURE CHANSON PARIS 124 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE Paris

