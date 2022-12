Garance et ses amis au Québec LA MANUFACTURE CHANSON Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Garance et ses amis au Québec LA MANUFACTURE CHANSON, 15 mars 2023, Paris. Le mercredi 15 mars 2023

de 20h30 à 22h00

. payant Tarif Plein : 16 EUR Tarif Préférentiel : 13 EUR Tarif Réduit : 11 EUR Tarif Enfant -12 ans : 3 EUR

Après un voyage artistique en Gaspésie l’été dernier, Garance a le bonheur d’inviter ses amis québécois à partager la scène avec elle, pour un concert tout spécial et qui n’aura lieu qu’une fois. « L’été dernier j’ai rencontré le Québec. J’en avais rêvé et le rêve fut fou. Petite Vallée, le soleil couchant, la surprise au tournant. Dix jours d’ateliers et de concerts avec sept autres artistes, Québécois et Français, et la magie opéra. Éric Charland et Alphonse Bisaillon font partie des sept Québécois dont je suis tombée en amour au mois d’août, et j’ai la joie de les inviter à partager cette scène parisienne pour un concert tout spécial et qui n’aura lieu qu’une fois. » LA MANUFACTURE CHANSON 124 avenue de la République 75011 Paris

Métro -> 2 : Père Lachaise (Paris) (100m) Bus -> 616971 : Père Lachaise (Paris) (100m) Vélib -> Ménilmontant – Père Lachaise (100.32m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://garancebauhain.wixsite.com/garancemusique https://billetterie.manufacturechanson.org/evenement/15-03-2023-20-30-garance-et-ses-amis-du-qu%C3%A9bec

