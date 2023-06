GARAGE COMEDY CLUB GARAGE Lille, 17 juin 2023, Lille.

GARAGE COMEDY CLUB Samedi 17 juin, 20h00 GARAGE Sur inscription

GARAGE Comedy Club est de retour le vendredi 17 juin à Lille !

GARAGE s’associe à Dernière Division pour vous proposer une nouvelle édition drôle et inédite?️

Programmation : Delphinevan – Clemy Deluxe – Sofiane Ettaï – 42mayk – Nicolas Benoit – Suzy Dupin

?? Rendez-vous le 17.06 pour passer une soirée amusante en compagnie d’artistes talentueux de la région !

?Places limitées : https://my.weezevent.com/garage-comedy-club-3

Amusez-vous tout en profitant de nos offres Food & Drinks ??

?34 Bd Carnot Lille (à 5 minutes de la Grand’Place)

Ⓜ️ Métro : Gare Lille Flandres

?️ Parking Opéra

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T20:00:00+02:00 – 2023-06-17T22:00:00+02:00

GARAGE