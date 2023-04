Street Market#2 – Friperies, Tattoo, Sneakers GARAGE Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

Street Market#2 – Friperies, Tattoo, Sneakers GARAGE, 15 avril 2023, Lille. Street Market#2 – Friperies, Tattoo, Sneakers Samedi 15 avril, 11h30 GARAGE Gratuit ‼️ Street Market#2 ‼️

Le rendez-vous incontournable de la culture urbaine à Lille est de retour à GARAGE pour sa 2ème édition ! ★ LE VENDREDI 14 AVRIL à partir de 19H :

Soirée de lancement avec un Street Market nocturne,

+ Expo photo des talents lillois

+ DJ set autour d’un verre de GARAGE Les Restaurants ★ SAMEDI 15 AVRIL de 11H à 19H :

Friperies – Tattoo – Sneakers – Grillz – Gemz – Vinyles – Cbd – Nails – Déco vintage – Bijoux – Upcycling

Cet événement est l’occasion de rencontrer des créateurs talentueux et de trouvées des idées cadeaux géniales adaptées aux passionnés de streetwear ? // Entrée gratuite //

➢ GARAGE – 34 Boulevard Carnot à Lille

➢ Vendredi 14 avril : 19H-23H

➢ Samedi 15 avril : 11H-19H

➢ Métro Gare Lille Flandres GARAGE 34 boulevard Carnot – Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T11:30:00+02:00 – 2023-04-15T19:00:00+02:00

2023-04-15T11:30:00+02:00 – 2023-04-15T19:00:00+02:00 DIMENSION

Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu GARAGE Adresse 34 boulevard Carnot - Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville GARAGE Lille

GARAGE Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Street Market#2 – Friperies, Tattoo, Sneakers GARAGE 2023-04-15 was last modified: by Street Market#2 – Friperies, Tattoo, Sneakers GARAGE GARAGE 15 avril 2023 GARAGE Lille lille

Lille Nord