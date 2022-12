Rencontre Vincent Jarousseau GARAGE, 10 décembre 2022, Lille.

Sur inscription: https://my.weezevent.com/jarousseau

Rencontrez le célèbre photographe Vincent Jarousseau

Vincent Jarousseau est photographe documentaire, ses photos sont régulièrement publiées dans la presse nationale et internationale. En 2015 et 2016, son travail a été sélectionné pour le Visa d'or du meilleur reportage de presse quotidienne au festival Visa pour l'image à Perpignan. Il a reçu le prix France Info de la BD d'actualité et de reportage. Son dernier ouvrage, Les femmes du lien, est un récit choral qui mêle roman-photo, documentaire et bande dessinée sur huit femmes parmi les trois millions de travailleuses essentielles que la crise sanitaire a mises en lumière. Pendant deux ans, Vincent Jarousseau a cheminé à leurs côtés. Il restitue ici leurs propos. Pour rendre compte de leurs conditions de travail et de vie, faire ressentir la complexité et la diversité des expériences, et adopter le point de vue de celles qui créent du lien dans nos sociétés. Nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Jarousseau pour une rencontre animée au GARAGE, lieu vivant de commerce et d'innovation où vous aurez accès au service bar et restauration. L'accueil du public débute à 15h15. La rencontre aura lieu de 15h30 à 16h30 et la séance de dédicaces suivra. La vente des livres sera disponible sur place. Comment se rendre à GARAGE ? Adresse : 34 Boulevard Carnot à Lille En métro : gare Lille Flandres ou Rihour En voiture : parking Opéra