Découvrez un festival célébrant l’art urbain contemporain 16 et 17 septembre Garage du Graffalgar Entrée gratuite et visites commentées gratuites.

Visitez, librement ou au cours de visites guidées, l’art urbain et les graffitis à travers une exposition grandeur nature, riche en couleurs.

Garage du Graffalgar 21, rue déserte 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Krutenau Bas-Rhin Grand Est 03 88 24 98 40 https://www.graffalgar-hotel-strasbourg.fr/ https://strasbourg.streetartmap.eu/categorie/colors/;http://www.coze.fr/2019/04/09/colors-premier-festival-dart-urbain-contemporain-a-strasbourg/ Pour cette édition, nous investirons à nouveau le Garage de notre hôtel favori, le Graffalgar, une référence en terme d’art puisque son ADN est d’avoir des chambres « œuvres d’arts » investies par des artistes issus essentiellement de la rue. Et pour la première fois, nous investirons également les nouveaux locaux de l’École de Commerce ESCM. De plus, nous vous proposerons de découvrir des œuvres dispersées dans le quartier Gare / Laiterie tout au long d’un parcours artistique !

Initié en 2018 dans le cadre du OFF du NL Contest (festival international des cultures urbaines), le projet COLORS Urban Art, soutenu par Socomec, n’a cessé de croître et d’évoluer depuis sa création, investissant différents lieux tels que le Graffalgar, le Studio 116 et Les Ateliers éclairés, tout en se réinventant chaque année. Accès: Tram F ou B > Arrêt Faubourg National // Tram C, D ou A & Bus > Arrêt Gare Centrale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T21:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

