Garage 9 en concert à La Manufacture à Saint-Quentin Saint-Quentin, 3 décembre 2022

Garage 9 en concert à La Manufacture à Saint-Quentin

8 rur Paul Codos Saint-Quentin Aisne

2022-12-03 – 2022-12-03

Saint-Quentin

Aisne

5 5 25 Les Saint-Quentinois Eddy, Cedric, et Geoffrey de Garage 9 et leur album sont à découvrir en concert dans le Saint-Quentinois !

FUCKED AT BIRTH GENERATION

« Voici notre modeste remède à cette époque vilaine et insipide, où pour ne rien arranger les pisse-vinaigres de tout poil ont élu domicile.

Toi aussi t’as envie de changer d’air ? Simple ! Il te suffit d’avoir la main lourde sur le bouton de volume et de cliquer sur « play » mon p’tit camarade ! »

​Garage 9 sera en concert le 3 décembre 2022 à La Manufacture à Saint-Quentin (02) !

https://www.saint-quentin.fr/1674-la-manufacture.htm

Renseignements : 03 23 62 36 77

billetterie@saint-quentin.fr

​

billetterie@saint-quentin.fr +33 3 23 62 36 77 https://www.saint-quentin.fr/1674-la-manufacture.htm

Garage 9

Saint-Quentin

