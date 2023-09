6 artistes au Garage 288 Garage 288 – 1 rue de Favreuil Croix Catégories d’Évènement: Croix

6 artistes au Garage 288 Garage 288 – 1 rue de Favreuil Croix, 7 octobre 2023, Croix. 6 artistes au Garage 288 7 et 8 octobre Garage 288 – 1 rue de Favreuil Entrée libre Peinture, photographie, dessin, aquarelle, cyanotype…

6 artistes aux disciplines variées vous invitent à découvrir leur travail dans le cadre des Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes.

6 artistes aux disciplines variées vous invitent à découvrir leur travail dans le cadre des Portes Ouvertes des Ateliers d'Artistes.

Ils vous réservent un accueil chaleureux ! François Dehaene – Photographie / Tamila Lorthioir – Aquarelle/ Virginie Rooses – Peinture acrylique fluide / Oizau – Dessins / Aurélie Marcellak – Photographie, Cyanotype / Catherine Vermeil – Peinture

