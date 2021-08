Gap : Il était une fois … l’ancien Hôtel Lombard Agence de Développement des Hautes-Alpes. Immeuble Le Lombard (Gap), 18 septembre 2021, Gap.

Gap : Il était une fois … l’ancien Hôtel Lombard

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Agence de Développement des Hautes-Alpes. Immeuble Le Lombard (Gap)

Edifié dans le quartier de la gare par l’architecte de Grenoble Georges SERBONNET entre 1924 et 1946, l’ancien Hôtel Lombard reste l’un des bâtiments les plus emblématiques de Gap. Symbole de la période « Art Déco », avec ses magnifiques décors moulés en façade et son vestibule somptueux (avec ascenseur d’époque et pavement de mosaïques), il concentrait jadis, les technologies les plus modernes. Un établissement sobre et prestigieux qui fut aussi, des années folles à la fin des années 1960, le lieu de passage de nombreuses personnalités du monde des arts et du spectacle (ex Edith Piaf en 1959), des sports ou de la politique et le siège des forces d’occupation durant la seconde guerre mondiale. Transformé en résidence privée en 1971, le bâtiment abrite aujourd’hui au rez-de-chaussée, l’Agence de Développement des Hautes-Alpes, installée dans les salons et dans l’ancienne grande salle à manger de l’hôtel. A l’occasion de ces 38èmes Journées Européennes du Patrimoine 2021, des plans d’architecture des différentes phases de la construction de l’édifice entre 1924 et 1946 (collection privée) sont présentés dans le cadre d’une exposition organisée au rez-de-chaussée. L’occasion pour le public, de se réapproprier pour quelques heures, le passé de ce bâtiment historique. Un patrimoine pour tous. Le patrimoine de tous. **Infos** : [www.hautes-alpes.net](http://www.hautes-alpes.net)

Exposition des plans originaux d’architecture de la construction de l’ancien Hôtel Lombard (Gap) édifié entre 1924 et 1946 par l’architecte grenoblois Georges Serbonnet.

Agence de Développement des Hautes-Alpes. Immeuble Le Lombard (Gap) 13 avenue Maréchal Foch 05000 Gap Gap Gap Hautes-Alpes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00