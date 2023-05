Trail Gapenc’cimes 2023 La Blache, 30 septembre 2023, .

L’édition du Gapen’cimes 2023 se prépare et cette année, les épreuves se dérouleront le samedi 30/09 et dimanche 1er octobre 2023.

2023-09-30 à 08:00:00 ; fin : 2023-10-01 18:00:00. .

La Blache La Pépinière

Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur



The edition of the Gapen’cimes 2023 is being prepared and this year, the events will take place on Saturday 30/09 and Sunday 1st October 2023

La edición 2023 de las Gapen’cimes se está preparando y este año las pruebas tendrán lugar el sábado 30/09 y el domingo 1 de octubre de 2023

Die Ausgabe des Gapen’cimes 2023 wird vorbereitet und dieses Jahr finden die Wettkämpfe am Samstag, den 30.09. und Sonntag, den 1. Oktober 2023 statt

Mise à jour le 2023-04-07 par Communauté d’Agglomération de Gap-Tallard-Durance