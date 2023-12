Détection de potentiel secteur BATIMEN T Gap Détection de potentiel secteur BATIMEN T Gap, 21 décembre 2023, . Détection de potentiel secteur BATIMEN T Jeudi 21 décembre, 09h00 Gap Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-21T09:00:00+01:00 – 2023-12-21T12:00:00+01:00

Fin : 2023-12-21T09:00:00+01:00 – 2023-12-21T12:00:00+01:00 Venez rencontrer un employeur ou un organisme de formation du secteur du bâtiment qui viendra vous présenter le secteur et les métiers.. Par la suite, vous passerez des tests pour savoir si le secteur du bâtiment est fait pour vous ! N’hésitez plus et venez nous rejoindre le 21 Décembre 2023! 9h à 10h: Présentation du secteur du bâtiment

Venez rencontrer un employeur ou un organisme de formation du secteur du bâtiment qui viendra vous présenter le secteur et les métiers.. Par la suite, vous passerez des tests pour savoir si le secteur du bâtiment est fait pour vous ! N'hésitez plus et venez nous rejoindre le 21 Décembre 2023! 9h à 10h: Présentation du secteur du bâtiment

10h à 12h: Détection de potentiel sur le secteur du bâtiment Gap 05000 Gap

