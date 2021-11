Gannat Gannat Allier, Gannat Gannat Fête Noël Gannat Gannat Catégories d’évènement: Allier

Gannat

Gannat Fête Noël Gannat, 3 décembre 2021, Gannat.

2021-12-03 – 2021-12-05

Gannat Allier Ouverture officielle et lancement du son et lumière gratuit à l’Eglise .

Père Noel en calèche. Marché de Noël . Patinoire place Félix Mizon. accueil@ville-gannat.fr +33 6 86 67 94 08 http://www.ville-gannat.fr/ Gannat

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Gannat Autres Lieu Gannat Adresse Ville Gannat lieuville Gannat