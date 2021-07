Gannat Club QI GONG et TAI CHI CHUAN - ENTRE TERRE ET CIEL Allier, Gannat

6 – 9 septembre Cours d’essai pour débutants, 115€ annuel pour un cours (adhésion fédération incluse) http://www.entre-terre-et-ciel.fr/, jean-louis.delahermosa@neuf.fr, 04-70-56-52-58, 0780012226, 04-70-90-77-42, 06.03.49.79.25

La saison 2021-2022 de QI GONG et de TAICHI CHUAN reprendra à partir du 06 septembre à GANNAT. Les cours de Qi Gong et de Tai Chi Chuan à Gannat se dérouleront aux mêmes horaires que les années précédentes, tous les cours se dérouleront à la salle de l’Espace Croix des Rameaux (à côté de l’école de musique). Les lundis et Jeudis de 18h45 à 20h15 : Lundis cours de Qi Gong 24 mouvements taoïstes et TCC 1ère, et 3ème partie de la forme de 108 Mts. Jeudi cours de Qi Gong de la saison (Wu Dang, Dao Yin Yang Sheng Gong, Ba Duan Jin, Wu Qin Xi, Sons de la guérison, ..) et TCC 1ère et 2ème partie de la forme de 108Mts. Les mercredis de 10 à 11h15 : cours de Zhi Neng Qi Gong

Cours tous niveaux. Cours d’essai gratuit pour les débutants à la rentrée en septembre, il sera possible pour toute personne de venir découvrir, essayer et s’initier au Tai Chi Chuan en suivant et participant à un cours gratuit d’initiation.

Salle Espace Croix des Rameaux, Rue Croix des Rameaux à Gannat (près de l’école de musique) portail métallique.

Club QI GONG et TAI CHI CHUAN – ENTRE TERRE ET CIEL 18 Rue Croix des Rameaux, GANNAT 03800 Gannat Allier

lundi 6 septembre – 18h45 à 20h15

mercredi 8 septembre – 10h00 à 11h15

jeudi 9 septembre – 18h45 à 20h15