Allier Gannat . Le temps d’une journée savourez votre territoire. Présences de producteurs, artisans et créateurs locaux, ferme géante et pause gourmande par les jeunes agriculteurs, jeux en bois, animations autour de l’art du cirque. animation@ccspsl.fr +33 4 70 47 67 27 http://www.comcom-ccspsl.fr/ Gannat

