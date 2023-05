Cinéma en plein air Route de bègue, 16 juillet 2023, .

Projection du film Jurassic Park en partenariat avec le cinéma Le Chardon..

2023-07-16 à ; fin : 2023-07-16 . EUR.

Route de bègue Site de Chazoux

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Screening of the movie Jurassic Park in partnership with the cinema Le Chardon.

Proyección de la película Jurassic Park en colaboración con el cine Le Chardon.

Vorführung des Films Jurassic Park in Zusammenarbeit mit dem Kino Le Chardon.

