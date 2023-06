Olympiades Sportives Gannatoises 2023 Gannat, 27 juin 2023, Gannat.

Gannat,Allier

Mobilisez votre entourage et venez vous amuser ! Vivez la septième édition des Olympiades Sportives de Gannat, du 27 au 30 juin 2023 !.

2023-06-27 à ; fin : 2023-06-30 . .

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Get your friends and family involved and come and have some fun! Experience the seventh edition of the Olympiades Sportives de Gannat, from June 27 to 30, 2023!

¡Haz que tus amigos y familiares participen y ven a divertirte! ¡Vive la séptima edición de las Olimpiadas Deportivas de Gannat, del 27 al 30 de junio de 2023!

Mobilisieren Sie Ihr Umfeld und haben Sie Spaß! Erleben Sie die siebte Ausgabe der Sportolympiade in Gannat vom 27. bis 30. Juni 2023!

